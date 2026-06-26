Los memes no tuvieron piedad con Paraguay y Australia

Los comentarios principalmente se centraron en señalar lo aburrido que resultó el partido, en algunos casos llegando a catalogarlo como el definitivo peor de la Copa del Mundo hasta ahora. Ambas selecciones no se atacaron de manera constante, con un esquema bastante defensivo en ambos bandos.

Ambas selecciones quedaron prácticamente clasificadas con el empate, y aunque en el caso de Paraguay esto aún no se concretó, es muy difícil que no se dé, por lo que desde antes del juego ya se venía hablando de un pacto.

AHI ESTAN



AHI ESTAN LOS JUGADORES DE PARAGUAY Y AUSTRALIA DANDOLO TODO POR PASAR DE GRUPOS: pic.twitter.com/eKg7BAF5JP — Iago (@nano_Iago_) June 26, 2026

Australia Paraguay pic.twitter.com/gIvgaowpsf — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 26, 2026

cómo se siente ver el paraguay-australia(INFUMABLE) solo porque traes apuesta pic.twitter.com/gYp01P4NQw — mate_e (@diegomate8) June 26, 2026

El arquero de Australia esperando a Paraguay pic.twitter.com/6lD6FXTUy8 — Carlos Figueredo (@Carsperi) June 26, 2026