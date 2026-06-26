Deportes

Los memes no tuvieron piedad con Paraguay y Australia

En internet, los perros no tardaron en generar miles de chistes alusivos al juego de la Albirroja anoche ante el equipo oceánico.

Agregar Crónica en
Los memes estallaron luego del partido Paraguay Vs. Australia.

Los comentarios principalmente se centraron en señalar lo aburrido que resultó el partido, en algunos casos llegando a catalogarlo como el definitivo peor de la Copa del Mundo hasta ahora. Ambas selecciones no se atacaron de manera constante, con un esquema bastante defensivo en ambos bandos.

Ambas selecciones quedaron prácticamente clasificadas con el empate, y aunque en el caso de Paraguay esto aún no se concretó, es muy difícil que no se dé, por lo que desde antes del juego ya se venía hablando de un pacto.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias