Nueva muerte en un motel, le dio un paro

Un hombre de 64 años, fue encontrado sin vida en la tarde de ayer miércoles dentro de un motel luego de haber sufrido un fulminante paro cardíaco estando en compañía de una joven mujer, quien desesperada terminó pidiendo auxilio a los funcionarios del local.

La tragedia se registró dentro del motel Imperio, ubicado en el barrio Remansito de Ciudad del Este. Según el informe de la Policía, el ahora fallecido fue a la cita acompañado de una mujer de 29 años, la cual era su vecina.

Según el encargado del establecimiento, tan solo 15 minutos después de haber ingresado ambos dentro del predio con un automóvil de la marca Toyota, la mujer ya desesperada salió a pedir ayuda.

Rápidamente el dueño fue hasta la habitación y encontró al hombre convulsionando, falleciendo posteriormente bastante rápido, por lo que ya no hubo tiempo de pedir auxilio a los bomberos voluntarios.

Los policías llegaron e ingresaron en la habitación encontrando al difunto semi desnudo y boca arriba. Ante tal hecho, comunicaron lo ocurrido a la fiscal de turno Claudelina Corvalán quien ordenó que el cuerpo sea inspeccionado por el médico forense del Ministerio Público, determinándose como causa de la muerte un infarto agudo de miocardio.