[VÍDEO] Oliga vaipaite Kelembú y denuncia intento de homicidio

El exconcejal esteño Celso Miranda presentó una denuncia ante la Policía Nacional por lesión grave e intento de homicidio, todo esto a raíz de que en la tarde del jueves frente a su vivienda, en el barrio Emiliano R. Fernández de Ciudad del Este, habría sido agredido por, según él, acompañantes del actual intendente.

Según la denuncia, él salió de su domicilio para observar la mencionada inauguración que se desarrollaba a unos 200 metros de su casa. En ese momento, él afirma haber sido atacado por un grupo de personas a quienes identifica como acompañantes del intendente interino Pedro Acuña.

Aseguró que recibió golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, incluso cuando ya se encontraba en el suelo, hasta que vecinos lograron auxiliarlo y ponerlo a resguardo en su vivienda.

Por otro lado, también se menciona que Celso Miranda habría llegado hasta el lugar con un grupo de personas que le era afín, generando una discusión con los seguidores de la actual gestión comunal, derivando todo esto en un conflicto que llevó a lo físico.

Miranda fue trasladado al Hospital de Trauma, donde recibió atención médica y se emitió el diagnóstico correspondiente. El caso fue denunciado oficialmente y será remitido al Ministerio Público para la investigación de los hechos.