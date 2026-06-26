Mientras miraba el partido y disfrutaba de un asado, omano atragantado

Hombre fallece atragantado con asado en Ciudad del Este.

Un hombre identificado como Francisco Zorrilla, de 49 años de edad, falleció en la madrugada de este viernes luego de sufrir un atragantamiento mientras se se encontraba comiendo asado en un local gastronómico ubicado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Aparentemente, todo ocurrió mientras el ahora fallecido se encontraba observando el partido de la Selección Paraguaya ante Australia, momento en el que comenzó a presentar dificultades para respirar.

Aunque un cliente del local intentó auxiliarlo, practicándole maniobras de desobstrucción, ya nada se pudo hacer y lamentablemente no logró salvarle la vida.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y el médico forense inspeccionó el cuerpo. Tras los procedimientos de rigor, este fue entregado a sus familiares.