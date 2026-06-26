¡Plata y clasificación!

Había que hacer un milagro y Ecuador lo hizo. Cuando todos ya lo daban por muerto, el equipo de la mitad del mundo dio el golpe más grande hasta ahora en la Copa del Mundo, tumbó a la poderosa Alemania y anotó ya su nombre en la siguiente fase del torneo.

El panorama estaba bastante complicado para el cuadro sudamericano en el Grupo E y le tocaba bailar con la más fea en la tercera fecha. Pero, incluso comenzando perdiendo el juego en el Meadowlands Stadium de New Jersey, consiguió un 2-1 que le permite decir presente en los dieciseisavos de final del mundial.

Bien temprano comenzó la batalla para los ecuatorianos ya que, a los 2 minutos Sané ponía el 1-0 para los “teutones” tras una jugada polémica donde todo el mundo protestó por una falta previa de Pavlović sobre Pedro Vite.

La recuperación fue rápida. Nilson Ángulo encontró una pelota en tres cuartos de cancha alemana, se decidió y sacó un misil que se le metió junto al palo zurdo a Neuer para que exploten los más de 40.000 ecuatorianos dentro del estadio.

En el segundo tiempo, en un partido con arbitraje polémico de la estadounidense Tori Penso, al minuto 77, tras un tiro de esquina, Gonzalo Plata puso el pie antes que Neuer y la mandó al fondo para dar vuelta el partido.

Ecuador pudo aguantar hasta el final y terminó festejando un triunfo con tinte milagroso, para decir que sigue vivo en la Copa del Mundo.

COSTA DE MARFIL TAMBIÉN SE ANOTA ENTRE LOS 32

Otro que festejó este jueves fue Costa de Marfil, que venció 2-0 a Curazao y quedó como segundo del Grupo E detrás de Alemania, ambos con 6 puntos, pero los alemanes culminaron como primeros por mejor diferencia de goles. Nicolas Pépé a los 7 minutos del primer tiempo y a los 19’ del complemento marcó los tantos del conjunto africano. Curazao cierra así su primera participación mundialista sin haber podido festejar un triunfo, pero habiendo sumado un histórico punto en su segundo juego ante Ecuador.