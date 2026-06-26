[VÍDEO] Raptaron a un hombre en Ñemby en pleno supermercado

El comisario Octavio Noguera relató que el hombre que fue víctima del rapto en un primer momento acudió con su pareja hasta la zona del barrio Mbocajaty de la ciudad, todo esto con el objetivo de comprar un automóvil.

Al percatarse de que se trataba de un lugar oscuro y sospechoso, ambos decidieron alejarse, pero en ese momento empezaron a ser perseguidos por un automóvil blanco.

Ante la desesperación decidieron ingresar a un supermercado para protegerse, pero los delincuentes no se amilanaron y encañonaron al hombre para luego obligarlo a subirse a un automóvil blanco.

De momento la víctima, identificada como Alberto González Martínez (37), sigue con paradero desconocido.