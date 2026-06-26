Rosy fue a tono con los peloteros de la albirroja

Sombrero Piri, la casaca oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol y un jeans blanco hacen parte de la elegancia que pintó Rosy Alderete desde el sector donde los hinchas paraguayos alientan a los leones guarani´s. Siempre futbolera y pendiente de todos los chutes fue a la cancha esperanzada en el pase de los paraguayos a los dieciseisavos de final.

Yanquilandia es una fiesta que se tiñe de blanco y rojo, ella marca presencia pintoresca de kuña paraguaya y acompaña con todo su ser latino a los peloteros.