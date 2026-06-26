Farándula

Rosy fue a tono con los peloteros de la albirroja

La cuerona de la “0” sorprendió con su outfit en San Francisco, paraguayaite es su onda en la fiesta deportiva donde puso todas sus fichas en los capos del chute para conseguir la victoria.

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| Por Gustavo Martinez
La maina de la "O". La paraguayita linda está en las gradas con una facha bien paraguaya voi.

Sombrero Piri, la casaca oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol y un jeans blanco hacen parte de la elegancia que pintó Rosy Alderete desde el sector donde los hinchas paraguayos alientan a los leones guarani´s. Siempre futbolera y pendiente de todos los chutes fue a la cancha esperanzada en el pase de los paraguayos a los dieciseisavos de final.

Yanquilandia es una fiesta que se tiñe de blanco y rojo, ella marca presencia pintoresca de kuña paraguaya y acompaña con todo su ser latino a los peloteros.

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