Se despidió Martín Arias y mirá lo que le dijeron sus compas

Martín Arias dejó el arco del club Cerro POrteño, y mediante un posteo se despidió de toda la gente. “En Cerro Porteño viví años inolvidables, grandes logros y momentos que voy a llevar siempre conmigo. Tuvimos la alegría de volver a salir campeones, una conquista que este club y su gente esperaban y merecían. Pero también me llevo el título más importante de mi vida: haber elegido formar mi familia acá y convertirme en papá en esta tierra que tanto significa para mí” comenzó escribiendo Arias quien llegó al club hace dos años y medio.

Afirmó que en el fútbol los caminos no dependen de una sola decisión. “Los clubes proyectan su futuro, eligen sus planteles y toman decisiones. Uno aporta con profesionalismo y compromiso desde donde le toca, dejando todo en la cancha y en el banco” siguió el posteo donde dijo que se despide con tranquilidad de haber estado siempre disponible y haber dado todo por esta camiseta hasta el último día.

Luego se despidió del rollo, mientras que varios de sus compas le dejaron mensajes.