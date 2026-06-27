Bautizó un “chocolatito”, en suelo de los yanquis

“También hago bautizos de bomboncitos”, comentó la cantante Maggie Purahéi, quien contó cómo un kamba de República Dominicana se hizo bien albirrojo voi en yanquilandia. “Le atendimos bien, le regalamos sombrero, le pinte su carita”, contó bien picarona voi la cantante paraguaya.

El arriero, que al parecer le robó todo el suspiro a la paraguaya, es “Yonathan Destine”, ndaje en las redes sociales. Laschi al toque empezaron a reaccionar en los comentarios de su muro, “hetene chocolatito”, le dijeron algunas.

Maggie Purahéi le entró por el lado cultural al “chocolatito”, “le hablé de la polca y la guarania. Atendelena… yo no sabía quién era, está a full interesado en Paraguay”, contó la artista nacional para referirse al influencer que recorre el mundo.

La gastronomía paraguaya estuvo incluida en el repertorio de la que canta en yanquilandia, “se comió todo el vori vori, probó chipa guasu e insistió en varias ocasiones que quiere ir a Paraguay porque le gusta nuestra hospitalidad. Bien le atendimos, hasta de la guerra hablamos”, confesó Maggie. La pregunta es qué clase de guerra, ¡Ndi bárbaro!

La paraguaya le hizo escuchar su música al domicano y quedó pendiente la clase de danza de polca paraguaya, al igual que el paseo al Paraguay. ¡Lo que hace el fútbol!