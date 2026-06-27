“El verdadero Mickey es de Paraguay”, he’i Prono

Locoite voi es Renato Prono que se fue hasta el San Francisco Bay Area Stadium con una remera que decía, “The real Mickey is from Paraguay”, pea he’íse hína que el verdadero personaje de caricatura es de Paraguay. No conforme con la aventura, el mediático tiró en sus redes sociales, “Qué van a saber!!! Aguante Paraguay y toda su gente ‘LPM’ somos los mejores jap… todoooo”.

En charla con Crónica, Prono contó que todo empezó con un posteo viralizado en una cuenta de memes. “Todo empezó como un chiste. Una página de memes subió la foto de la mascota de Mickey con la remera, diciendo alguien tiene que llevar esto al mundial y yo comenté que si me daban la remera, llevo. Ahí me respondió Tamara, una seguidora, para decirme que ella me daba la remera”, contó la travesía mundialista.

Para Prono es muy buena esta historia, por el significado que tiene Mickey para los paraguayos, y más aún para quienes pasaron la infancia hacia la ciudad del amor. “Esta buena la historia porque todos los paraguayos nos identificamos con el personaje. Yo en mi infancia era de Lambaré, pasabamos por Félix Bogado a agarrar caramelitos en época navideña y ese es un recuerdo hermoso, algo que sí o sí hacíamos”, dijo Renato.

“Salió el posteo, fue lindo y simpático. La gente se prendió y se sintió identificada, es simpático porque es un chiste interno bien paraguayo. Sacando la parte del chiste ellos le ganaron varias demandas a la gente de Disney y pueden seguir usando la imagen que es algo muy loco”, dijo refiriéndose a la demanda que la empresa paraguaya le ganó a la compañía yanqui.