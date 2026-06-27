“En la época de ‘Maño’ Ruiz jugábamos así”

Ángel Ortiz, exseleccionado paraguayo, ojapo un análisis de lo que dejó el último compromiso de la Albirró ante Australia, dejando en claro que el planteamiento de Alfaro le trajo algún que otro recuerdito de cuando chutaba en la sele allá por el 2006-2007 ndaje voi.
“Creo que no jugamos bien ante Australia, parecíamos el equipo del ‘Maño’. En la época de Aníbal Ruiz jugábamos así, con un planteamiento parecido, fuimos muy defensivos, nos paramos atrás, pero bueno, ya pasó y hay que pensar en lo que se viene. Para mí que debemos animarnos más a jugar. Nos enfrentamos a Australia, es un buen equipo, pero nosotros somos más que Australia”, arrancó diciendo en charla con Crónica.
Insistió en que “se repitió un poco la táctica con la que jugábamos con ‘Maño’ Ruíz, no quería que pasemos el mediocampo y contra Australia fue un encuentro de la misma característica, donde no pudimos hacer nuestro juego. Como dije, nos falta animarnos más, tenemos jugadores, pero el planteamiento también es fundamental”, siguió.
Angelito avei remarcó que “el técnico te puede decir mil cosas, pero dentro de la cancha es el jugador quien decide, falta animarnos más en ese aspecto, el futbolista debe resolver el problema”.
Tenemos las armas
Para Angelito, la selección nacional posee peloteros que pueden aguarle la fiesta a cualquier equipo, ya que están aptos para jugar en este tipo de torneos, pese a que no lo pudo demostrar en la última fecha del grupo.
“Esta es una competencia en donde todos quieren salir campeón, si vos querés ganar tenés que vencer a todos, yo creo que tenemos las armas para ganarle a Alemania y a otras selecciones fuertes. Si Ecuador le hizo partido a uno de los grandes de Europa, porque nosotros no”, expresó.
También acotó que “nosotros también tenemos jugadores que juegan en altas competencias, como dije, falta que nos animemos más nomás porque parece que tenemos miedo. Hoy día está todo equiparado, ya sea en la parte futbolística como física, nuestros jugadores están aptos para competir en un alto nivel también, porque muchos juegan en Europa y otros en Sudamérica, donde están en equipos grandes que juegan Libertadores y esas cosas”, explicó.
ANGELITO OPOI
QUE ES CLAVE
LO SICOLÓGICO
En cuanto a en qué debe hacer hincapié en estos días la sele, he’i que “sirve para que los jugadores trabajen en la parte sicológica porque no tenés mucho tiempo para trabajar en la parte táctica y futbolística. La cabeza juega una parte fundamental en un jugador”, opoi.
Upéi añadió que “el fútbol es así, mirá nomás como en el primer partido todos nos preparamos y al final se dio otra cosa, en el segundo ni nos preparamos más y ganamos, este tercer partido la gente se ilusionó de vuelta y no demostramos nada a nivel futbolístico. La gente quedó un poco decepcionada por el resultado”.