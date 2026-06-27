Geólogo aclara si Paraguay está libre de un terremoto catastrófico

Mientras las imágenes del potente terremoto doble que sacudió a Venezuela recorren el mundo y despiertan preocupación en toda la región, muchos paraguayos comenzaron a hacerse la misma pregunta: “¿Y si algo así ocurre aquí?” La respuesta de un sismólogo paraguayo trae cierta tranquilidad.

El geólogo Diego López explicó a Crónica que el fenómeno registrado en Venezuela correspondió a dos eventos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos. El movimiento fue provocado por el desplazamiento lateral de la placa del Caribe con respecto a la placa Sudamericana, una zona donde la actividad tectónica es constante. “En el caso de Paraguay, el panorama es muy diferente. Nuestro territorio presenta una actividad sísmica de baja a moderada porque se encuentra en el centro de la Placa Sudamericana, lejos de los límites donde chocan las placas tectónicas, que son las responsables de los terremotos más destructivos”, indicó. El experto recordó que uno de los registros sísmicos más importantes en nuestro país ocurrió en 1989, con una magnitud de 5,6. Además, señaló que el evento más significativo sentido por la población fue en 1982, cuando un sismo de magnitud 5,2, con epicentro en el Bajo Chaco, logró percibirse incluso en Asunción.

¿Existe la posibilidad de que Paraguay experimente un terremoto de gran magnitud? Al respecto, López indicó que “nuestro país posee una sismicidad que va de baja a moderada, ya que estamos situados en una posición distante de los límites de placas tectónicamente activas”.

Muchos de los temblores que se perciben en Paraguay se originan en países vecinos.

Diego López, geólogo.

Nuestro laboratorio forma parte de una red mundial de más de 300 estaciones de detección llamada Red mundial del Sistema Internacional de Vigilancia (IMS). “Nuestro país detecta todo a nivel global”, he’i.

VIAJE DE ONDAS DE FRECUENCIA

¿Cómo se explica que un sismo ocurrido a cientos de kilómetros pueda sentirse aquí?

Aunque Paraguay se ubica en el centro seguro de la Placa Sudamericana y no sufre terremotos destructivos propios, “sí es vulnerable a recibir la energía remanente de grandes sismos regionales. Esto ocurre debido a: Viaje de Ondas de Baja Frecuencia”. “Cuando hay un terremoto fuerte en la Cordillera de los Andes (zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana), la corteza terrestre libera una cantidad inmensa de energía”, precisó el geólogo.

Las ondas sísmicas de alta frecuencia (que causan el movimiento violento y destructivo) se disipan rápido y quedan atrapadas cerca del epicentro. Las ondas de baja frecuencia (ondas largas y lentas) tienen la capacidad de viajar miles de kilómetros a través del subsuelo sin perder toda su fuerza, alcanzando el territorio paraguayo.