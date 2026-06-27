La fe en la Albirroja sigue intacta voi he’i la cuerona

Gabi Ramírez es fanática de la Albirroja y está confiada en el equipo.

Como toda paraguaya, Gabi Ramírez se declaró muy fanática de la Albirroja. Para ella, lo más lindo es ver cómo ñande selección mueve a todo el país, “se siente la vibra positiva en todas partes de todos los paraguayos”, he’i en charla con Crónica. Aunque en las redes se roba el suspiro de loperro, al parecer ya tiene el que le hace los goles a su corazoncito porque tiró “ya tengo mi jugador más churro”, cuando fue consultada por el más lindo de la sele.

Dejó una pelota dividida y quedaron dudas acerca de si está solita o de novia. Al toque voi cambió de temas entre risas para seguir charlando sobre la pasión albirroja y la Copa del Mundo.

En cada fecha mundialista ella viste la albirroja y se reúne con todos sus amigos para vibrar con emoción el aliento a los peloteros que chutan por Paraguay. La cuerona es entrenadora personal y más allá de las supersticiones en la previa cree por sobre todo en el esfuerzo de loperro.

“No tengo ninguna cábala, solo la confianza al 100% en el gran equipo que tenemos”, confesó y aseguró que la fe sigue intacta.

“Se nota que lo quieren tanto como nosotros”, se refirió al deseo de los jugadores por seguir firmes en la Copa del Mundo y avanzar a las siguientes fases.

Le da duro a la actividad física

Gabi estrena duro desde hace 10 años. Los cuadraditos del área abdominal se ajustan a la frase célebre de los paraguayos, “acá podes lavar tu ropa si queres” y su cinturita es fuera de serie voi. Todo ese resultado visual y de bienestar es fruto del trabajo mbarete que le mete día a día en la alimentación, sumado al entrenamiento.

“Cuando te gusta, lo disfrutas, tiene sus exigencias, pero yo lo llevo como estilo de vida”, contó. Más adelante detalló, “en mi caso hago ayuno intermitente, no consumo sal ni azúcar, trato de manejar los carbohidratos a veces casi nada y me baso más en la porción de proteínas, grasas buenas y vegetales. Acompaño con mi entrenamiento, cardio, esto es de lunes a lunes y masajes estéticos corporales que siempre van sumando”.

Según sus expresiones, lo más lindo de entrenar es tener un cuerpo sano para rato, facilidad para hacer muchas cosas. “Lo más importante para mí es inspirar a varias personas a cambiar el hábito, ser saludables y verse bien. Lo que podría ser complicado, sobrellevar, mantener el ritmo de la disciplina y abstenerse a las tentaciones como comidas fuera de lo permitido y una vida sedentaria”, culminó la charla.