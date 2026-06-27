¡Ostia tío, clasificó Paraguay!

Aplausos de los muchachos que clasificaron a la siguiente fase del mundial. (Foto @Albirroja)

Ya no hay calcular nada. Opáma quebranto. Se dio uno de los resultados que necesitaba la Albirroja para pasar a los 16avos con la victoria por la mínima diferencia de España ante Uruguay.

Con el 1 a 0 en contra y la eliminación de los charrúas tras la disputa por la última fecha del Grupo H, la selección nacional pasó a formar parte de los mejores terceros, con lo que aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Asimismo, quedó confirmado el encuentro ante Alemania, para el lunes, desde las 17:30, en Boston. Con el panorama definido, el corto margen de tiempo servirá para ultimar detalles para enfrentar a los teutones.