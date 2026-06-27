Paraguaya conquista a los yanquis con ñandutí

Se abre camino en el mundo de la moda y creó su propia marca.

Gabriela Recalde es una joven paraguaya que dejó nuestro país para ir a probar suerte en Estados Unidos cargada con muchos sueños y esperanzas. Su equipaje era liviano, empezó bien de abajo, pero iba arropada con un objetivo claro: destacarse en el mundo de la moda. El ñandutí fue la llave que le abrió la puerta para hoy ser una “embajadora” de nuestra cultura en New York.

Ella conversó con Crónica y contó que cuando aún cursaba los primeros años de la carrera de Comunicación en la Universidad Católica “fui a probar suerte a EE.UU. Vine como ‘au pair’ (intercambio cultural) y me enfoqué en estudiar inglés porque no sabía nada del idioma. Eso fue en el 2011”.

Gabriela recordó que trabajó por mucho tiempo cuidando a niños en una casa familiar que le daban hospedaje. Eso le permitió tener la chance de ir estudiando para tomarse confianza.

Uno de los principales desafíos fue la edad, porque ella llegó “con 19 años. A la par de trabajar como niñera, tenía 2 a 3 trabajos al día, y por las noches iba a la facultad. Para aprender inglés tardé 4 años. Luego continué con la universidad estudiando comunicación y ahí me metí en el mundo de la moda”.

“Hice pasantías con diferentes marcas. Trabajé en The Fashion Week, Backstage y con esa experiencia pude abrir mi propia marca que es Momorá. Así empecé a trabajar con artesanas en Paraguay para traer ñandutí”, contó.

Desde siempre, se sintió atraída por la moda. “En Paraguay llegué a trabajar en la revista Level, primero como pasante, luego como asistente de editora con Adri Morro. Me iba a todas las coberturas y sesiones de fotos y me empezó a gustar ese mundo desde esa época”, recordó.

Sostuvo que “como creadora de contenido trabajo con muchas marcas y constantemente tengo que estar conectando con una audiencia. Además, tengo mi marca que incluye el ñandutí para promocionarlo. Siempre me visto con ropas de ñandutí y voy a los eventos de moda grandes para que todo el mundo conozca”.

Por último sostuvo que “tengo prácticamente 2 trabajos, lo que gano haciendo contenido para las demás marcas invierto en Momorá y prácticamente me encargo de toda la parte logística, en donde trabajo con varias artesanas de Paraguay. Traigo y los promociono. A la gente de acá le encanta, por el colorido y lo diferente que es”.

A los yanquis les encanta el ñandutí, mencionó.

Muchas veces pensó volver a Paraguay, he’i

Gabriela mencionó que no estaba aún preparada para una vida en EE.UU. que su idea de probar suerte aprendiendo inglés fue muy costosa al principio y “miles de veces pensé volver a Paraguay con mi familia y amigos, porque luego de terminar el programa ‘au pair’ tenía que buscar trabajo y me había quedado sin hogar. Todo era difícil, más con el idioma que aún no dominaba del todo cuando eso”.

Añadió que “después, pensando en frío, decía que no quería dejar todo el esfuerzo que ya hice para estar acá y volver a mi país a empezar de cero y ser una carga de vuelta para mis padres. Entonces aguanté el proceso y sigo hasta hoy. Muchas veces llamé a mi mamá llorando y ella me decía que vuelva”.