Recargando energías y recuperando soldados

La selección paraguaya no perdió tiempo y ya reanudó las actividades para recuperar energías y soldados de cara a lo que viene. El grupo que comanda Gustavo Alfaro se movilizó este viernes por la tarde en el Spartan Soccer Complex de San José realizando tareas regenerativas para los que jugaron todo el partido ante Australia y, los demás, movimientos tácticos.

El grupo ya dio vuelta la página llamada Australia y, si bien se mantiene la sensación de que se pudo conseguir algo más, ya la mente está puesta en lo que viene, esperando expectante el final de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo para que se confirme el calendario final.

Gustavo Alfaro ya comenzó a analizar uno por uno al plantel para comenzar a armar la posible estrategia para los dieciseisavos de final del Mundial, poniendo especial énfasis en Osmar Alderete. El central tuvo que ser reemplazado por lesión en el segundo tiempo ante Australia y la buena noticia es que amaneció mucho mejor. Ahora falta conocer el informe médico oficial con los resultados de los estudios que se le realizaron para saber si estará disponible o no para lo que viene.

Otro que sigue siendo evaluado minuto a minuto es Ramón Sosa, quien tampoco pudo ser tenido en cuenta en el juego ante los “canguros” y habrá que ver si se recupera de la molestia muscular que no le permite estar a las órdenes del “Cazador de utopías”.

El plantel albirrojo se movilizará de nuevo este sábado en horas de la tarde teniendo ya un panorama un poco más claro sobre su futuro.

¿QUIÉN IRÍA EN LUGAR DE DIEGO GÓMEZ?

Una buena y una mala para Paraguay. Gustavo Alfaro recupera a Miguel Almirón para lo que viene. El “10” ya cumplió con el partido de suspensión que le dieron y está a disposición del “cazador”. La mala tiene que ver con Diego Gómez, que llegó a su segunda amarilla ante Australia y quedó suspendido de forma automática. Varios son los candidatos que podrían ocupar el lugar del volante, dependiendo de la estrategia de Alfaro. Damián Bobadilla, Gustavo Caballero y Maurício son opciones que maneja el DT.