Pasó ya el duelo con Australia y, mientras se cierra la Fase de Grupos, la Albirroja se mete en etapa de análisis. El capitán del equipo, Gustavo Gómez, reconoció que ante los “canguros” no se hicieron bien las cosas en el primer tiempo, pero indicó que en el complemento corrigieron algunos detalles y se vio algo mejor.

“La verdad que el primer tiempo creo que nos costó un poco, pero hemos corregido algunas cosas en el entretiempo, mejoramos en el segundo tiempo, buscamos la victoria, pero no se pudo dar”, señaló el capi en zona mixta.

Para Gómez, la Albirroja hizo todos los méritos como para estar en la siguiente ronda y van a luchar para dejar la mejor imagen posible. “Como dije, yo creo que el grupo merece, ustedes merecen, el país merece. Ya viene el mata mata, y seguramente nos vamos a preparar de la mejor manera para tratar de dejar a Paraguay en lo más alto”, señaló.

Bien parados. El capi también alabó el buen trabajo defensivo que mostró Paraguay ante Turquía y ante Australia, algo que considera como fundamental para lo que viene. “Creo que lo importante también es que en los dos últimos partidos nos paramos bien defensivamente y en esta competición, a este nivel, eso es superimportante, mantener el arco en cero”, expresó.

Eso sí, Gómez le pone el pecho a lo que venga y para los dieciseisavos no le tiene mieda a nadie ya avisó. “¡Tou la oúa! Que venga quien venga. Sabemos que cualquier partido va a ser complicado, todos los rivales son difíciles y va a ser importante estar ordenados y pelear hasta el final como siempre”, resaltó.

“ESTAMOS PREPARADOS PARA LO QUE VENGA”, HE’I ÁVALOS

Otro que, al igual que el capi Gustavo Gómez no se hace drama por el rival que venga, es Gabriel Ávalos. El delantero albirrojo señaló tras el 0-0 con Australia que preferiría cruzarse con algún sudamericano, pero, sea quién sea el próximo rival, Paraguay está listo para dar pelea hasta el final. “En esta instancia ya es todo muy parejo, por ahí un choque sudamericano sería muy bueno. Pero estamos hablando de una Copa del Mundo, son selecciones que tienen muchísimo potencial, asi que lo que venga, estamos preparados para dar lo máximo”, indicó.