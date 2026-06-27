[VIDEO] Artista omopẽ con su talento y se viralizó voi en las redes

La cuerona que canta y baila sacó su batería y teclado para alentar a la Albirroja.

Anai Silva se hizo viral porque interpretó “Soy Albirrojo” con su batería y el keytar, instrumento que es muy utilizado también por Pablito Lescano. “La intención era transmitir la emoción que sentimos los paraguayos cuando juega la Sele. Nunca imaginé que iba a tener tanta repercusión. Me sorprendió muchísimo y me puso muy feliz que tanta gente conectara con el video”, dijo en charla con Crónica.

La reacción de loperro fue superpositiva porque le tiraron todo el aliento voi a la artista paraguaya. “Por suerte recibí muchísimo cariño. Me escribieron personas de todas partes diciéndome que se emocionaron o que les dio orgullo ver una forma distinta de apoyar a la sele. Creo que cuando hacés las cosas con pasión, la gente lo siente”, he’i muy emocionada.

Es que en su perfil ella muestra todo lo que hace, tiene un grupo musical con sus tres hermanas y contagian la cultura paraguaya al rollo.

“Canto y toco varios instrumentos. En ese video aparezco con la batería y el keytar, pero también toco piano, percusión sinfónica y un poco de guitarra. La música siempre fue una parte muy importante de mi vida”, aclaró bien voi para que no quede duda de todo lo que es capaz.

Los curiosos de Crónica investigaron científicamente el perfil de instagram de Anai y encontraron que es una genia con las botellas. Pero no es lo que usted piensa señoraaa. El tradicional baile de la botella es una de sus especialidades, tranquilamente puede sacar los pasos prohibidos hasta con 8 frascos en la cabeza. ¡Qué locura!

“Ese video fue justamente ensayando para el viaje a Rusia. El baile de las botellas representa una parte muy linda de nuestra cultura. En el exterior valoran y aplauden un montón este arte. Hasta ahora llegué a bailar con 8 botellas”, reveló la paraguayita linda.

A los 7 años, Anai Silva inició su carrera artística como bailarina y cantante. Es apasionada de todo lo que tenga que ver con el arte de crear y eso se vio en el videito que metió para alentar a Paraguay frente a Australia. No se queda quieta, hace de todo, es una genia con el pus pas y también ejecuta el teclado.

Y en cuestiones peloteriles… ¡Vamos Albirroja!

“La verdad es que no soy experta en fútbol como para analizar lo técnico. Yo me acerqué a la sele desde el lado del sentimiento y del orgullo de ser paraguaya. Ojalá siempre le vaya bien a Paraguay, porque cuando juega la Albirroja siento que todo el país se une”, dijo la cantante paraguaya

quien contó que actualmente está soltera y enfocada en sus proyectos. “Entre la música, la danza, mi empresa y los viajes, la agenda está bastante completa”, contó entre risas.

Lógicamente fue consultada por el pelotero más churro y su respuesta fue, “esa pregunta me compromete. Mejor digo que todos representan muy bien al país y listo”, mientras opuka’i chupe.

100% paraguaya y sin otro equipo a quien alentar, tiró: “La verdad es que cuando se trata de selecciones, mi corazón siempre está con Paraguay. Ese video justamente nació por el orgullo que siento de ser paraguaya. Pero en general todos los países de Sudamérica tienen mi apoyo”.