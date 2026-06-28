[VIDEO] El día en que Paraguay puso contra las cuerdas a Alemania

En las vísperas del juego entre Paraguay y Alemania por los 16vos de Final de la Copa del Mundo el día de mañana, salió a la luz el recuerdo de un partido amistoso jugado hace 13 años entre ambas selecciones en el cual la Albirroja le plantó cara a la futura campeona mundial y le sacó un empate de 3-3 luego de ir varias veces arriba en el marcador.

Aquel partido representaba el inicio del ciclo de Víctor Genes como seleccionador paraguayo, y generó altas expectativas que luego estuvieron lejos de ser cumplidas en lo que restó de la Eliminatoria para Brasil 2014, una de las peores que Paraguay haya jugado en toda su historia camino a los mundiales.

Los goles paraguayos fueron convertidos por José Ariel Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio, y en tres ocasiones el equipo compatriota estuvo arriba en el marcador. Teniendo en cuenta que en aquella época, la Selección pasaba por uno de sus peores momentos en cuanto a rendimiento, el hecho de haber puesto contra las cuerdas a Alemania, prueba que nada es imposible para el juego de mañana.