Fue a retirar a su hijo ha opyta presa por tener orden de captura

La mujer en cuestión fue identificada como Sunilda Martínez Ramírez, de 37 años, siendo detenida en la noche del sábado en la Comisaría 7ª de Yby Yaú al constatarse, luego de una revisión, que contaba con una orden de captura vigente por una grave causa de homicidio doloso.

La ahora detenida se presentó en la sede policial para retirar a su hijo menor de edad, quien quedó demorado por disposición del Ministerio Público en un caso de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Al verificarse sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los agentes comprobaron que pesaba sobre ella una orden de captura emitida el 14 de febrero de 2017 por el Juzgado Penal de Garantías y Penal de la Adolescencia de Yby Yaú y Azotey, en el marco de una causa por un supuesto homicidio doloso ocurrido en la colonia Ñepytyvo de Yby Yaú.

Los intervinientes procedieron a su detención al confirmarse todo esto y la mujer fue trasladada al Centro de Salud local para una inspección médica.