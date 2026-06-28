Nadia ya es oficialmente mami por tercera vez

La cantante Nadia Portillo, quien recientemente anunció su tercer embarazo, informó oficialmente a través de sus redes sociales que Ariel ya llegó a este mundo, siendo la tercera de sus ya ahora tres hijos, sumándose a Abraham y Martina. La niña lleva dicho nombre por su papá, según contó la artista cumbiera.

“Mi mundo se volvió a pintar de Rosa mi pequeña Ariel agradecida con Dios por bendecirnos con tú llegada.. por tu salud y la de tus hermanitos!! Dios es bueno.. estos días solo se disfruta de tu olorcito , tus cachetitos de tú presencia en casa. Ah… (Antes de que pregunten, lleva el nombre de su Papá)”. Esto fue lo expresado por Nadia en sus redes sociales para anunciar el nacimiento de Ariel.

La pareja entre Nadia Portillo y Ernesto Núñez, padre de la criatura, se retomó hace relativamente poco tiempo luego de haberse separado a finales del año pasado.