Capitán de Cabo Verde amalicia ikuatia vai

Ryan Mendes, capitán de una de las sorpresas de la actual Copa del Mundo, Cabo Verde, fue denunciado por una traductora brasileña por un supuesto caso de abuso ocurrido antes del certamen, más específicamente en Nueva Zelanda, hasta donde llegó su selección para disputar un partido amistoso ante Chile en marzo pasado.

De momento, el futbolista no ha sido imputado y tampoco se ha emitido una orden de detención en su contra, pero medios brasileños aseguran que la denunciante contaría con lesiones compatibles con lo denunciado. Según su relato, el jugador de Cabo Verde se habría metido a la fuerza en su habitación para golpearla y abusar de ella.

Como el supuesto delito se habría cometido en Nueva Zelanda, es la justicia de ese país la que se está encargando de la investigación. La mujer denunciante fue contratada por la Federación de Nueva Zelanda como intérprete del país africano durante su estadía en la nación oceánica para el juego amistoso.