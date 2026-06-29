El reencuentro de las comais albirrojas

“Hace tres años no se nos hubiese cruzado en la cabeza estar acá. Que lindo es el fútbol que siempre nos encuentra. Me hizo llorar demasiado despedirla”, publicó Yessica Ramírez (esposa de José Canale) en una foto donde aparece con Nair Segovia, la doña de Juan Cáceres. Resulta ser que ellas son muy buenas amigas voi.

En charla con Crónica, Yessi, contó que vivieron momentos muy fuertes juntas. “Estuvimos juntas siempre, hubo un momento que no teníamos que comer. Siempre, antes de que vayan a Argentina hablábamos de tener una casa propia y crecer. Cuando me mostró la casa que se compraron me emocioné y fui muy feliz por ellos”, contó.

La Copa del Mundo es mucho más que fútbol y también mucho fútbol, péa he’íse hína que detrás de toda esta parafernalia hay miles de historias de personas que se sacrificaron para llegar hasta donde hoy están. Lo mbarete de todo esto también es que muchos volvieron a acercarse a loperro y a sus familias.