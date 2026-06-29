Dante López, exseleccionado nacional y mundialista en el 2006, charló con Crónica acerca de lo que va a ser hína el duelo clave de esta tarde contra Alemania en la Copa del Mundo. El exdelantero he’i que a pesar de que no somos candidatos, podemos dar el gran golpe en suelo yanqui.

“Categóricamente sí podemos ilusionarnos con pasar de fase. Paraguay tiene jugadores de buen pie y que son inteligentes. Yo creo que se nos da a nosotros”, le bajó de entrada voi el exatacante.

En cuanto a cómo se puede llegar a dar el encuentro y lo que debe hacer hincapié la Albirró, señaló que “no creo que salgamos a jugar de igual a igual, está demás decir la capacidad de jugadores que tienen, pero son jugadores que no les gusta la marca intensa, son futbolistas de buen pie, que cuando le marcas con mucha intensidad es como que se les pierde un poco a ellos esa cualidad de pase, porque son de otras características”, explicó.

Luego, agregó que “como dije, va a ser un partido muy idéntico al de Turquía, con mucha intensidad y hay que tratar de aprovechar los espacios y los contragolpes que se pueda meter”, siguió. “Tenemos que aprovechar las oportunidades que vamos a tener, porque se nos va a dar. Ellos van a salir a buscar el partido, tenemos que tratar de hacerle largo el partido, molestarle con eso”, culminó el expelotero.

López se estrenó con la selección mayor el 2 de abril de 2003 en un chute amistoso contra Honduras. A parte de disputar el mundial 2006, avei chutó la Copa América (Venezuela) en el 2007. Su mayor logro fue hína la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004.

“JUGAR UN MUNDIAL ES LA CÚSPIDE”

Dante López, que tuvo su paso por los grandes de nuestro país, tanto en Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, entre otros, valoró la suerte de poder jugar una Copa del Mundo, explicando que “para todos los que estuvimos en este deporte, jugar un mundial es la cúspide, es todo lo que un jugador puede soñar y pretender como futbolista, es de lo mejor que me pudo haber pasado. Creo que para todo jugador representar a tu país y en un mundial es lo máximo, puedo dar fe que así es”, culminó el ex albirrojo.