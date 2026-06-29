“Dentro de 25 años habrá más viejos que jóvenes”, explicó un demógrafo

El docente y demógrafo Robert Cano habló con Crónica de todo lo que está sucediendo en la sociedad paraguaya con relación a la tasa de natalidad y mencionó varios factores que en los próximos años desembocarán en una reducción importante de la franja etaria de jóvenes en edad de producción y, lentamente, eso desembocará en que tengamos una sociedad más longeva que juvenil, como lo son actualmente países como España e Italia.

Indicó que esas predicciones se desprenden de dos causas principales, por un lado, que “desde hace 15 años, aproximadamente hay una migración masiva de mujeres al extranjero. Por otro lado, la progresiva urbanización de la población, en que mucha gente del campo viene a la ciudad, y todos sabemos que es en el campo en donde hay más familias numerosas que en la ciudad”.

Otro de los factores también es “el caso de las mujeres que se insertan al campo laboral, las familias de antes se caracterizaban en que era el hombre el que trabajaba y la mujer se quedaba a cuidar de los hijos en la casa. Hoy en día ambos trabajan y por esa razón la mujer pospone su primer parto o utiliza más métodos anticonceptivos para no embarazarse”.

El profesional aclaró que todos estos factores “estaban previstos que desembocaron en una menor tasa de natalidad, pero no a un ritmo muy acelerado. Y las consecuencias que eso va a acarrear es en la forma en que va a estar distribuida la población, vamos a tener menos niños en las aulas, menos jóvenes en edad productiva y más personas de tercera edad”.

Agregó que “el envejecimiento poblacional es un hecho, eso acarreará problemas con el sistema de pensión en nuestro país que tiene un funcionamiento muy frágil. Además también se necesitarán más profesionales médicos geriatras. De aquí a 25 años más o menos, vamos a tener más personas mayores, entiéndase 65 años o más, que menores de 15 años. Nos guste o no, eso va a pasar”.

Por último sostuvo que “Paraguay por muchos años se caracterizó por ser un país joven, pero estamos empezando a notar el envejecimiento poblacional y la reducción de la tasa de natalidad. Antes nacían 140.000 niños por año, hoy día solo 90.000 y va bajando”.

Robert Cano, docente y demógrafo.

FRANJA ETARIA PRODUCTIVA VA A CAER MÁS VOI

Cano remarcó que “las personas entre 15 y 64 años son el motor del país, es la franja etaria más productiva y la que sostiene toda la economía con su trabajo. Y esta proporción dentro de 10 años va a bajar su proporción. A partir del 2035 en adelante la proporción de gente en edad productiva va a empezar a caer, vamos a tener menos personas en edad productiva año tras año y eso no vamos a poder evitar. Todos estos datos son sacados de los censos que se hacen en nuestro país cada 10 años”.