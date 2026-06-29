Ex tóxico rapai ojapo sarambi en Ciudad del Este

Un ciudadano brasileño identificado como Mohamed Menzer Osman terminó detenido en una comisaría luego de que llegara hasta el barrio Don Bosco de CDE, donde vivía su ex pareja, para amenazarla. Según lo dicho por la mujer, el hombre de hecho ya contaba con una orden de alejamiento.

A su vez, ella relata que el hombre llegó hasta el lugar con su auto, comenzó a golpear tanto el portón como la pared de su casa, y luego puso reggaeton a todo volumen. Al llegar la Policía, encontraron al hombre en su auto con la ventanilla abierta, procediendo a detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscal Liliana Denisse Duarte.

Su auto terminó siendo incautado y antes de ser derivado a la Dirección de Policía del Alto Paraná pasó por el Hospital del Trauma para un examen médico.