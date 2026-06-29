Fabi pide que no se especule por su “camaradería” con Tony

En un material de redes sociales del canal GEN, Fabi Martínez, en medio de un intercambio con el goleador paraguayo Tony Sanabria, en un momento esta terminó sacándole una manchita del cachete que habría sido de chocolate. Desde ese instante los comentarios no pararon, siguiendo la escena con preguntas sobre fragancias y tips de belleza.

“Por favor! No quiero generar una situación que no existió. Mi respeto a todos desde mi lugar y desmentir algún coqueteo. Todo se dio de forma espontánea, de ahí no pasó nada”, escribió Fabi a través de sus redes sociales intentando calmar las aguas.

El momento en cuestión que generó la polémica se inició cuando durante el “ping pong” de Fabi con Tony, en un momento ella le consulta si había estado comiendo chocolate ya que tenía una mancha cerca de su boca, a lo que el 9 directamente le respondió “sacame vos”, por lo que la cuerona procede a limpiarle la zona diciéndole “para que veas que te cuidamos“.

Por si eso fuera poco, Fabi terminó dejándole un piropo/halago a Tony señalándole: “demasiado capo sos, muy bello”.