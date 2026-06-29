No la dejaron entrar a local por hacer contenido para adultos ndaje

“La casa se reserva el derecho de admisión. Hay dueños que dijeron que vos no podes entrar”, le dijo un seguridad de un local nocturno a la cuerona Majo Correa, quien otimbopa el sábado por la noche.

La cuerona llegó hasta un local nocturno en Asunción para pasarla bien, pero aparentemente no la dejaron ingresar. ¿El motivo? Dicho por ella misma, “no me dejaron entrar porque supuestamente hago vídeos. ¿Y esta discriminación desde cuando?”, tiroteó en sus historias de Instagram.

“Fue una humillación, discriminación y falta de respeto a mi trabajo. Indignada me quedé, falta total de respeto a mi persona”, escribió muy enojada en sus redes sociales.

Lo que pintaba ser una noche de alta joda y bailongo se convirtió en una noche desagradable. Algo olía mal para ella, porque mientras ocurría todo el guyryry donde le negaron la entrada ella le vió a otras famosas que también se ingenian con los contenidos para adultos. “Muchas chicas que hacen contenido estaban dentro, pero se tomaron conmigo”, contó la injusticia.

Majito para nada se contentó con su descargo y cuestionó todo, en un momento una amiga suya cañeó en contra de todos los arrieros también. “Por qué lo que son tan malos y envidiosos. Los hombres son unos mierdas”, pero ella no tan de acuerdo con eso le retrucó, “y no sabemos si son las chicas también”.

Okairo luego la genia de la cuenta azul porque no podía creer la situación. Reina que se hace respetar y no baja la cabeza siguió en otros videos la queja. “Yo vine acá para bailar y pasarla bien, pero bueno, así nomás luego es cuando pisas fuerte y sos muy linda. Y bueno, besito mante. Vamos a arreglar esto después. Me echaron gua’u porque hacía contenido”, insistió indignada con su cañeada hacia el concurrido local.

Lo cierto es que salió a buscar diversión en una noche de sabadito y con el fuerte frío encontró también la negación para entrar al local nocturno donde fue a bailar.