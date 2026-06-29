Hicks se emocionó al recordar a sus compañeros del Mundial de México 86

El violinista Marcelo Cáceres tuvo como invitado en un streaming al expelotero de la Albirroja Ramón Ángel Hicks, mundialista con la selección nacional en México 86.

“Invité a Ramón Hicks, mundialista con la Selección Paraguaya en México 1986, a escuchar por primera vez esta nueva versión instrumental de ‘Patria Querida’. Antes de poner la música, solo le hice un pedido: Cerrá los ojos e imaginá que volvés a entrar a la cancha en el Mundial de 1986”, escribió el violinista en su Instagram, acompañado del video del momento donde se lo ve a Hicks secarse las lágrimas.

“Tengo que felicitarte hijo, está espectacular, te entra en la sangre, en la conciencia, en la esencia también. Me vino a la memoria cuando entramos a la cancha, recordé a mis compañeros, hay dos que ya no están, Roberto Cabañas y también a César Zabala, esta interpretación creo que se debería de poner en el vestuario antes de un partido”, tiró Hicks.