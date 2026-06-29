Farándula

Hicks se emocionó al recordar a sus compañeros del Mundial de México 86

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El violinista Marcelo Cáceres tuvo como invitado en un streaming al expelotero de la Albirroja Ramón Ángel Hicks, mundialista con la selección nacional en México 86.

“Invité a Ramón Hicks, mundialista con la Selección Paraguaya en México 1986, a escuchar por primera vez esta nueva versión instrumental de ‘Patria Querida’. Antes de poner la música, solo le hice un pedido: Cerrá los ojos e imaginá que volvés a entrar a la cancha en el Mundial de 1986”, escribió el violinista en su Instagram, acompañado del video del momento donde se lo ve a Hicks secarse las lágrimas.

“Tengo que felicitarte hijo, está espectacular, te entra en la sangre, en la conciencia, en la esencia también. Me vino a la memoria cuando entramos a la cancha, recordé a mis compañeros, hay dos que ya no están, Roberto Cabañas y también a César Zabala, esta interpretación creo que se debería de poner en el vestuario antes de un partido”, tiró Hicks.

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