Hora de cobrar lo que pasó en el 2002

La Albirroja mide a Alemania por los 16avos de final del Mundial.

Llegó el momento del mata-mata. Paraguay se metió entre los 32 mejores equipos de la Copa del Mundo y esta tarde le toca el turno de mostrarse por los dieciseisavos de final del torneo. Enfrente, la poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo y siempre favorita a quedarse con el título.

La fase de grupos ya es historia para la Albirroja. El objetivo es seguir caminando firme en esta Copa del Mundo y tumbar al tanque alemán para así seguir en el certamen y cobrarse revancha del único antecedente mundialista entre ambas selecciones, los octavos de final de Corea-Japón 2002 que terminó con festejo del equipo europeo.

Después de lo que fue el empate sin goles ante Australia, las críticas llegaron por todos lados contra el “cazador de utopías”, que no tuvo demasiado tiempo para armar el equipo que tuvo bajas obligadas por lesión (Alderete) y por suspensión (Diego Gómez). Alfaro pondrá todo el poderío, recupera a Miguel Almirón, y Canale y Bobadilla aparecen como sustituciones de los caídos.

Por su parte, Alemania llega golpeada tras el duro golpe que le propinó Ecuador en la última fecha de la Fase de Grupos. Igual se quedó con el puesto uno en su zona y, aunque no tenga las figuras de otras épocas, sigue siendo muy peligrosa.

El compromiso arranca a las 17:30 (hora paraguaya) en el “Boston Stadium”, con arbitraje de Jalal Jayed de Marruecos.

Dos antecedentes: uno doloroso y otro alegre

A la hora de repasar el historial entre Alemania y Paraguay encontramos solamente dos antecedentes. Uno oficial y otro amistoso. El primero, de doloroso final para la Albirroja, y el segundo, con un tono más dulce al final.

El principal recuerdo nos lleva a la Copa del Mundo del 2002. El 15 de junio de aquel año, por los octavos de final del Mundial de “Corea-Japón”, Alemania y Paraguay se vieron las caras y, tras un duro encuentro, los europeos vencieron 1-0 con gol de Oliver Neuville al minuto 88 de juego.

El recuerdo más dulce tiene que ver con un juego amistoso en el 2014, en Kaiserslautern igualaron 3-3. José Ariel Núñez, Wilson Pittoni y Miguel Samudio anotaron para la Albirroja de Víctor Genes, que se plantó ante la reciente campeona del mundo.