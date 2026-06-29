Intentan joder al rollo con perfiles falsos de Musa del Mundial

La Musa del Mundial, Naiel Aguilera, advirtió a los perros que están buscando usar su imagen para crear perfiles falsos en Facebook y atraer a “inocentes”. Explicó que incluso utilizan imágenes suyas en bikini o con poca ropa generadas con Inteligencia Artificial para llamar la atención.
Naiel aclaró que ella no se tomaría ese tipo de fotos por respeto a sus familiares, e informó que pasó a reportar a la cuenta falsa con más seguidores.
“Están utilizando inteligencia artificial para modificar mi aspecto físico y hacerme aparecer con ropa inapropiada, lo cual puede dañar seriamente mi imagen. No soy yo”, dijo.