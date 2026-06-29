Intentan joder al rollo con perfiles falsos de Musa del Mundial

La Musa del Mundial advierte sobre perfiles falsos con sus fotos.

La Musa del Mundial, Naiel Aguilera, advirtió a los perros que están buscando usar su imagen para crear perfiles falsos en Facebook y atraer a “inocentes”. Explicó que incluso utilizan imágenes suyas en bikini o con poca ropa generadas con Inteligencia Artificial para llamar la atención.

Naiel Aguilera advierte sobre perfiles falsos con sus fotos.

Naiel aclaró que ella no se tomaría ese tipo de fotos por respeto a sus familiares, e informó que pasó a reportar a la cuenta falsa con más seguidores.

“Están utilizando inteligencia artificial para modificar mi aspecto físico y hacerme aparecer con ropa inapropiada, lo cual puede dañar seriamente mi imagen. No soy yo”, dijo.