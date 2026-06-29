¿Nació Karol G! Y es la hermana de Messi, Drogba y Mbappé

En Santa Bárbara, Honduras, una familia captó la atención en redes sociales debido a la forma en que ha nombrado a sus hijos, con el furor comenzando cuando se descubrió que la última de estos, que ya cumplió un año, fue registrada como Karol G, en homenaje a la cantante colombiana.

Algunos de sus hermanos son Messi, Mbappé, Diego Drogba y Aldo Balotelli. lo que ha desatado la viralidad del caso tanto dentro como fuera de Honduras.

Wilmer Medina y Tomasa Rodríguez son los padres en cuestión, los cuales tienen 11 hijos y desde hace años acostumbran ponerles nombres inspirados en figuras famosas del deporte y el entretenimiento.

Según medios locales, el acuerdo en la pareja es que Wilmer elige el nombre de los niños y Tomasa el de las niñas. Además, aseguraron que no les preocupan las críticas por sus decisiones y que los nombres reflejan sus gustos personales.