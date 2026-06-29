“La cábala soy yo”, he’i paraguaya en el mundial

Sole Ayala recibe todo tipo de piropos por el outfit que mete estando en el mundial.

El pálpito de Sole Ayala es que Paraguay hará hoy un partidazo frente a Alemania porque la cábala según sus propias palabras es ella misma, porque fue a alentar en el encuentro ante Turquía y Paraguay ganó ndaje.

La hermosa trigueña es una paraguaya que desde hace seis años vive en yanquilandia y se hizo viral por sus outfits bien paraguayitos en el país donde se disputa la Copa del Mundo.

“Alemania es un rival muy fuerte, pero esta selección paraguaya demostró que tiene carácter y que nunca deja de luchar. Confío en el equipo y sueño con ver a Paraguay dando otro gran paso”, dijo en charla con Crónica.

Sole contó que fue al segundo partido en California, “creo que fui la cábala. Literal, llegué y en menos de 2 minutos metieron el gol. Así que ya saben, si quieren más goles, me invitan otra vez”, dijo entre risas la cuerona que ya está presente en Boston para el aliento a los albirrojos.

Ella está convencida y confiada voi. “Así que esta vez no pienso cambiar nada: voy a ir con la misma ilusión, la camiseta albirroja y las mismas ganas de alentar de principio a fin. Ojalá siga funcionando”, tiró la consigna para el encuentro mundialista de la sele. Es que este tipo de partidos se juega desde todas partes señooraaa.

La cuerona admira a Julio Enciso por su nivel peloteril en el campo de juego, pero por lo churrito’i que es también confesó sonrojada. “Lo admiro por su talento y personalidad”, confesó. Lo cierto es que confía plenamente en los jugadores y tiene la fe intacta, aunque escuchó muchas cosas que se dijo de la Albirró. “Escuché de todo. Algunos subestimaban a Paraguay, pero hoy hay respeto por lo que muestra el equipo”, disparó.

“Estoy en Boston con mis hermanas, es un sueño y una experiencia única. Venimos de una familia humilde y jamás pensamos vivir algo así”, aseguró estar en las gradas para vivir la emoción con los de su país.

“La Copa del Mundo nos une”

La cuerona se hizo viral en las redes por su facha y bellura, loperro a full le tiraron buena onda. “Recibí mucho cariño. Fotos, saludos y elogios a mis looks albirrojos. Nunca tuve tantas buenas energías de la gente de Paraguay y, desde que empezó el mundial, conocí más paraguayos que nunca”, contó

Este es su primer mundial y sin dudar, Sole Ayala considera que lo más lindo es que “la Copa nos une”, dijo. “No importa dónde estés, todos alentamos por los mismos colores. Soy paraguaya y vivo en Estados Unidos. Mi corazón siempre está en Paraguay y cada partido lo vivo como en casa”, contó cómo se viven los partidos albirrojos en yanquilandia.

Su mensaje final para los capos peloteriles fue, “gracias por tanto cariño. Representar a Paraguay desde lejos me emociona. ¡Vamos Paraguay!”