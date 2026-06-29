Laurys he’i que okyhyjema de los extranjeros en el Mundial

Laurys Diva ya está de vuelta en Paraguay luego de su aventura mundialista, explicando que volvió antes del partido con Alemania porque debe organizar su evento del Día del Niño, algo que le tomará tiempo. No obstante, también dijo que los extranjeros en EEUU eran muy intensos y que pensaba que ya la estaban por raptar.

“Los extranjeros cada vez eran más intensos, si me quedaba más tiempo, che raptama amoa hikuái. Al principio me era simpático, pero después akyhyjema”, dijo la influencer.

Laurys dio estas respuestas a través de sus historias de Instagram, ya que permitió que sus seguidores hicieran las consultas que quisieran.