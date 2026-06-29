Marilina Bogado va a lanzar un temazo el próximo 2 de julio en YouTube

Una vez más lo hizo la reina de la cumbia Marilina Bogado, quien acaba de terminar de grabar un temazo con el cantante curepa El Lauta, una canción de la gran siete.

Se trata del tema llamado “Un beso”, que va a ser presentado oficialmente el próximo 2 de julio a las 19:00 en la plataforma de YouTube.

“Quiero robarte un besooooooo, menciona a esa persona especial a quien robarías un besito. El jueves 2 de julio, ‘Un Beso’ por Marilina y El Lauta. Nuevamente Paraguay y Argentina unidos por la música”, escribió Marilina en su Instagram.

“Qué lejos estás llegando Marilina, sos un orgullo para los que te seguimos y te amamos”, decía uno de los posteos de sus seguidores.