Miss Teen Universo Py 2025 tiroteó contra criticones

La Miss Teen Universo Paraguay 2025 Sofía Ayala publicó un video en las redes sociales, cansada de los constantes troces por su figura actual, ya que subió como 20 kilos por ahí en menos de un año.

La bellura salió a aclarar cuáles son sus prioridades actuales y mantenerse una figurita así toda pipí cucú no es.

“Quiero hablar un poquito de mi físico personal, hace un año fui la Miss Teen Universe Paraguay 2025, efectivamente estaba flaca, baje 20 kilos en cinco meses para ir a un certamen de belleza que amé esa experiencia, es de lo mejor, si una chica quiere y puede, le recomiendo que lo haga porque es una experiencia inolvidable. Sin embargo, la realidad es otra, hoy un año atrás, engordé, me hice más rubia, trabajo, estudio y tengo otras metas”, empezó diciendo Sofi en el material compartido en Instagram.

Upéi tiró que la gente le troza en seco porque subió de peso. “La gente me critica, porque engordé, claro que sí, muchos familiares cercanos lo primero que me dicen es ‘cómo extraño esa época en donde estabas tan linda, y yo así, ah, yo también me considero linda ahora mismo. Creo que no hace falta en determinarme una persona linda o fea en tal época porque era flaca o gorda”, gatilló la Miss Teen Universo Py 2025.

Sofía expresó que no es correcto mirar el pasado de las personas y upéi juzgar el aspecto físico para desmeritar los logros ajenos.

“No es correcto mirar solamente el pasado de las personas juzgando y darle valor solamente a esa persona por lo que fue y no por lo que está logrando ahora. Yo, hoy en día estoy trabajando en una entidad privada, complicada, muy difícil, con mucha presión. Tengo 19 años o sea voy a seguir creciendo aun, soy alta, soy grande, soy gordita, lo admito sin problema, no tengo un abdomen plano porque no es mi foco ahora mismo”.

La exreina de belleza contó que está estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional y además está trabajando a full, por eso sus prioridades y objetivos ya son otros. “Estoy en un proceso complicado para lo que es mi realidad no para otras, esa es mi realidad, es mi vida. Y tengo otros problemas, tengo mi vida personal o sea tratemos de no opinar y mucho menos juzgar, a situaciones y vidas y mucho menos de cuerpos ajenos solamente porque ya no está así como en tal época. Era flaca, claro que sí, pero no trabajaba, no estudiaba, no tenía responsabilidades, vivía solamente en mi casa y encima otra vez no comía porque tenía el lujo de no hacerlo”.

Y finalmente pidió encarecidamente a las personas que dejen de meterse en su vida, “traten de dejar de ser opinólogos de la vida ajena, enfóquense en su vida, dejemos de opinar del cuerpo ajeno. Gracias”.

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