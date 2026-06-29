Mondaha ñembo delivery fue frustrado por clienta

Un delincuente que se encontraba disfrazado como un trabajador de delivery, ingresó a un local de ropas ubicado en el barrio Pinozá de Asunción, aparentemente para robar celulares. No obstante, una de las clientas reaccionó y logró evitar el delito.

El malviviente ingresó a la tienda con un casco en la cabeza para no ser identificado, y de inmediato comenzó a pedir los celulares de las presentes. La clienta en cuestión arrojó el suyo detrás del mostrador y en un momento hasta llegó a pegarle una patada al delincuente. Todo el suceso fue filmado por las cámaras de CCTV.

En el momento en que las demás presentes se percataron de que el hombre no tenía ningún arma, decidieron envalentonarse y echarlo del local, yéndose con las manos vacías. Una de las empleadas afirma que se encuentran en temporada alta, y que por ende se la pasan constantemente encerradas en la tienda por seguridad.

La empleada reconoce que no conoce el nombre de la clienta que reaccionó, pero que se siente muy agradecida por lo que hizo, llegando incluso a arriesgar su vida.