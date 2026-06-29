Otro más que cae por Grindr en Ciudad del Este

Un nuevo hecho de asalto a través de un encuentro concretado a través de la APP de citas Grindr se registró en estos días cuando Bruno Henrique Mendes Garcia Galarza Lorezo, ciudadano brasileño, denunció un hecho de privación ilegítima de la libertad con robo agravado en el barrio San Rafael de CDE, que casi siempre aparece en estas historias.

El denunciante relató que concretó un encuentro con un hombre para el pasado viernes, acordando ambos encontrarse en las inmediaciones de un shopping de la ciudad. Ya ahí, un desconocido pasó a buscarlo en una motocicleta, llevándolo hasta el mencionado barrio San Rafael, a orillas del Río Paraná, donde ya lo esperaba un grupo de 10 personas encapuchadas y armadas.

Según lo relatado por la víctima, los delincuentes lo despojaron de 1.500 reales en efectivo, un teléfono celular Xiaomi, un reloj digital y dos tarjetas de crédito, a la para que, utilizando sus cuentas bancarias, realizaron transferencias de dinero mediante el sistema PIX. Luego de eso, lo hicieron cruzar con una embarcación al lado brasileño donde finalmente lo abandonaron.

Este tipo de hechos se vienen registrando en la zona desde hace ya por lo menos 5 años, y aunque se han realizado detenciones intentando desbaratar el esquema, hasta el momento no se ha podido lograr tal objetivo.

Se especula que el PCC estaría detrás de todo esto, y el modus operandi siempre es el mismo: se fija un encuentro con la víctima a través de la APP Grindr, y luego se lo hace ir por cuenta propia o a la fuerza hasta el barrio San Rafael para robarle.