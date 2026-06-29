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Paraguay ganó y los memes... no pueden faltar hermano

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Ape ha pepe los memes por la clasificación de Paraguay

¡Estamos todos locos en Paraguay!!! ¡Dejamos fuera a una de las potencias y que iba directo a la final del mundial, pero se toparon con la albirró.

Hubo de todo en el chute, pero en las redes no pudieron faltar los memes.

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