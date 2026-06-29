Paraguay ganó y los memes... no pueden faltar hermano

¡Estamos todos locos en Paraguay!!! ¡Dejamos fuera a una de las potencias y que iba directo a la final del mundial, pero se toparon con la albirró.
Hubo de todo en el chute, pero en las redes no pudieron faltar los memes.
Paraguay vs Alemania va a alargues— Bandi (@Bandiee) June 29, 2026
-La subtrama de algún barrio en Itapuá (esta minado de menonitas) pic.twitter.com/aJFIXVeJCF
DALE PARAGUAY LA CONCHA DE LA LORA pic.twitter.com/g0zMZCbko3— leonel (@leoneltudo) June 29, 2026
DALE PARAGUAY LA CONCHA DE LA LORA pic.twitter.com/g0zMZCbko3— leonel (@leoneltudo) June 29, 2026
LE ELIMINAMOS A ALEMANIA— Pollismo (@PollismoPostin) June 29, 2026
CHUPENLA ALEMANES DE MIERDA, NOS VENGAMOS DEL 2002 CARAJO
UTOPIA CAZADApic.twitter.com/bVEWGmjs57