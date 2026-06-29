Paraguay ganó y los memes... no pueden faltar hermano

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29 de junio de 2026 - 20:56

Ape ha pepe los memes por la clasificación de Paraguay

¡Estamos todos locos en Paraguay!!! ¡Dejamos fuera a una de las potencias y que iba directo a la final del mundial, pero se toparon con la albirró.

Hubo de todo en el chute, pero en las redes no pudieron faltar los memes.

Paraguay vs Alemania va a alargues



-La subtrama de algún barrio en Itapuá (esta minado de menonitas) pic.twitter.com/aJFIXVeJCF — Bandi (@Bandiee) June 29, 2026

DALE PARAGUAY LA CONCHA DE LA LORA pic.twitter.com/g0zMZCbko3 — leonel (@leoneltudo) June 29, 2026

DALE PARAGUAY LA CONCHA DE LA LORA pic.twitter.com/g0zMZCbko3 — leonel (@leoneltudo) June 29, 2026