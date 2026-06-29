Paraguaya detenida patea y trata de pobre a reportero en Brasil

Paraguaya es detenida en Brasil y agrede a un reportero.

Una mujer compatriota fue detenida en Brasil luego de un incidente que comenzó como una presunta situación de violencia doméstica y que terminó derivando en un altercado dentro de una comisaría, en Salvador, Brasil.

Según la Policía del vecino país, la mujer paraguaya presentaba un comportamiento alterado, ya que desacató a agentes del 30.º Batallón, causó daños a objetos dentro de la dependencia policial y tuvo que ser reducida. Existe además la sospecha de que se encontraba bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo con el informe policial, durante el procedimiento la mujer hasta habría intentado agredir a un camarógrafo del programa Alô Juca, llamándolo “habitante de una favela”, además de proferir otros insultos.

La Policía también informó que la mujer, quien sería luchadora, habría intercambiado agresiones con su novio durante la discusión ocurrida en el apartamento.