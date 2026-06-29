[VIDEO] Paraguaya sufre accidente camino al partido de la Albirroja

Por suerte solo fue un susto. La camioneta quedó en el lugar pero ella y sus acompañantes pudieron viajar hasta el estadio

Natasha Bergdahl, ciudadana paraguaya que se encuentra en Estados Unidos para acompañar a la Selección Paraguaya en el Mundial, reveló que sufrió un accidente camino a la ciudad de Bostón, donde la Albirroja deberá disputar su partido contra Alemania en horas de la tarde de este martes.

Afortunadamente, Natasha señaló que tanto ella como su padre, que viajaba con ella, se encuentran bien, y a través de un vídeo en redes sociales aseguró llorando que de todas maneras iban a ir a Boston para ver el partido. Solicitó la ayuda de algún otro compatriota para lograr continuar el viaje y por lo que se sabe, ya han sido auxiliados para llegar al Estadio.

La persona que las chocó se habría hecho cargo de todos los daños ocurrido a raíz del accidente.