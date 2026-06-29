Mañamí el accidente que sufrió la conductora de TV

Giuliana Tewes fue hasta el Golden Gate a disfrutar de la vista de uno de los puentes más emblemáticos del mundo, que está ubicado en San Francisco. En un momento dado se sentó a relajarse mientras observaba la hermosa vista cuando un pajarito le dejó un regalito en la frente. “¿Me van a creer piko que me acaba de cagar un pajarito? Justo en mi cara”, dijo en un video que tiró en su perfil.

Purete si que fue su reacción que tomó la situación con soda nomás, es que Giuli siempre está 12/8 nomás. Pero detalló hasta lo desagradable del hecho entre risas, “Dios mío qué olor feo, dicen que eso es plata”, he’i.

Uno de sus más fieles seguidores del Instagram le respondió al toque, “bella señorita:, como dice mi viejo. ‘Mba’e tekaka piko suertetá (sorry x el guaraní)’, un poco de humor así se dice. Hace de cuenta como toda amazona:, kavaju rekakaichante. Disfruta de ese bello lugar”, le dijo el fulano a la periodista deportiva que es muy fanática voi del deporte a caballos.

Giuli finalizó el simpático comunicado a sus seguidores, “dicen que es plata y buena suerte, porque algo bueno me tiene que suceder en este lugar, 250.000 personas y justo a mí me viene a cagar un pajarito con alegría”, dijo.

En otras historias la periodista mundialista tiró el dato de su traslado hasta Bostón, lugar donde esta tarde la Albirroja se enfrentará a Alemania.