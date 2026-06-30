Bailecito, presente en la previa con Alemania

Equipo completo en Boston. Alexia Notto llegó con toda la hinchada de la sele y en especial de “Miggy” Almirón para el encuentro entre Paraguay frente a los de Alemania. “Boston, ya estamos acá. Con la fe intacta, el corazón lleno de ilusión y las mejores vibras para alentar a Paraguay. ¡Vamos con todo!”, tiró y con el ritual realizado cada vez que bajaron del avión, el bailecito familiar.

Los seguidores de la doñita del pelotero albirrojo tiraron buenas vibras, “acá hay una almironatica”. También estuvo la que con muy buena onda y sorprendida voi le tiró, “Dios mío Ale, le haces piko bailar a toda tu familia?” Lo cierto es que todo el mundo voi estuvo a full con el aliento albirrojo.

Otra práctica que la doñita tuvo en todas las fechas mundialistas es que antes de partir rumbo al estadio, mostró todos sus outfits. ¿Una cábala? “Arréglate conmigo para ir al partido. Hoy nos ponemos la camiseta con más orgullo que nunca. Vamos Paraguay, unidos y con fe. Y esta remera tiene un significado muy especial ¡Ahora sí, listos para alentar hasta el último minuto!”, tiró en la previa del encuentro.