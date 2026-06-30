Barbudos solidarios buscan “desmitificar los prejuicios”

Un grupo de hombres barbudos y solidarios está marcando un presente destacable en nuestro país, porque los mismos tienen una idea genuina de dar una sonrisa a los más necesitados, ya sean niños, jóvenes o adultos. El grupo se llama “Bearded Villans” (Villanos Barbudos) y tuvo sus orígenes en Los Ángeles, California hace 12 años. En el 2018 se fundó una de sus sucursales en nuestro país.

Uno de sus pioneros es el señor Armando Benítez, quien conversó con Crónica sobre la organización. “La gente confunde mucho nuestro grupo con el de los motociclistas. Nosotros somos un grupo de barbas con el objetivo de desmitificar las apariencias rudas de las personas que tienen barbas, tatuajes, y sacar esos prejuicios que tiene la gente. Con ese fin surgió esta hermandad y salió tan bien que se distribuyó en todo el mundo. Estamos presentes en 140 países y tenemos 7.000 miembros”, precisó.

Este grupo está cimentado “en la barba, en la hermandad, la caridad, el respeto y la lealtad. Esas son las bases fundamentales de nuestro grupo. Hay mucha maldad en el mundo y nosotros con estos pequeños actos tratamos de ayudar a los más necesitados. Nosotros nos movemos todo a pulmón y trabajamos con personas que nos donan y de repente también nosotros damos un poco de lo que tenemos”.

En nuestro país “somos 20 integrantes y estamos hace 8 años. Nuestra sede está en la casa de uno de nuestros integrantes en Asunción. Nosotros nos tratamos como familia, por ende somos muy celosos de las personas que van a entrar a nuestro grupo. Uno de esos requisitos es que tenga barba, sí o sí, por lo menos unos 4 centímetros debajo del mentón y de oreja a oreja”.

En cuanto a las actividades solidarias que realizan explicó que la última que realizaron “fue en agosto del año pasado en Cerrito, Pdte. Hayes, en donde atendimos a 500 criaturas que tuvieron atención médica completa, llevamos 5 médicos, merienda y regalos”.

Agregó que “también realizamos visita a casa de ancianos, la última fue en Caacupé. Llevamos insumos médicos y alimentos no perecederos y compartimos con ellos, que es lo que más buscan. Lo último que hicimos fue un almuerzo para 150 personas en el Bañado Sur, cerca de la zona de la nueva costanera que une Asunción con Lambaré. Son actividades que hacemos regularmente”.

El origen del grupo se remonta hace 12 años en California, EE.UU.

Próxima meta será en Yuty en noviembre

El barbudo Armando comentó que para noviembre de este año “queremos ir a Yuty, Caazapá, a hacer lo mismo que hicimos en Cerrito, llevar atención médica integral, regalos, vamos a equipar la escuelita, llevaremos víveres para las 50 familias que tenemos ahí, con 350 integrantes en total. Ellos están totalmente aislados de lo que es Caazapá. No tienen acceso a un hospital y su situación es muy complicada. Por una cuestión de distancia será nuestro mayor desafío como organización. Ya tenemos toda la parte logística preparada”.

Su objetivo es dar una sonrisa a los más vulnerables.

En el campo siguen los prejuicios

En cuanto a qué respuesta le da la gente a su organización cuyo eje temático es bastante peculiar sostuvo “en lo que es la zona del departamento central, la gente ya está un poco más abierta y actualizada, pero en el interior y sobre todo la gente mayor hay cierto prejuicio, no es que te quieren hablar demasiado. Cuando empiezan a entrar en confianza la gente te dice eso, hay un recelo por la apariencia que tenemos pero después se alegran porque personas como nosotros les están ayudando”.