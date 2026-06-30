De estar de vacaciones a chutar un penal histórico

José Canale, que meses antes que arranque el mundial, ya se encontraba kuri relax y con el tereré en mano, hoy vive un sueño. Si mi cuate, es que el zaguero compatriota tuvo que cancelar sus vacaciones para rumbear a yanquilandia a chutar en la máxima cita luego de recibir el llamado de Gustavo Alfaro, quien destacó el valorazo que es.

Canale, que se desempeña en Lanús, pasó de estar cerca de las reposeras, el agua de mar y alguna que otra bebida espirituosa, a marcar a delanteros top como la “Cobra” Havertz y el genio de Musiala, al que lo borró de la cancha.

Canale fue figura en los 120’ y decisivo al ejecutar el último penal que clasificó a la Albirró en los octavos de final de la Copa del Mundo.