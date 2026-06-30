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Desde Boedo con Gill y la Albirroja

Los nenes del Colegio internado del Club San Lorenzo de Almagro, ubicado en Boedo, vibraron con la actuación de Orlando Gill, arquero del Cuervo, con la Albirroja.

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Niños de internados de San Lorenzo celebran actuación de Orlando Gill.

Los chicos de las formativas del Club San Lorenzo de Almagro, club del arquero albirrojo Orlando Gill, celebraron la actuación de su portero durante los penales y la clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo, nada más y nada menos que ante Alemania.

Orlando no es el primer ídolo paraguayo del club de Boedo, habiendo pasado por sus filas grandes figuras albirrojas tales como el propio José Luis Chilavert, en una etapa temprana de su carrera, Aureliano Torres, los mellizos Romero, Celso Esquivel, Claudio Morel Rodríguez, etc.

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