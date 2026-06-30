¡El 29 de junio ya es una fecha sagrada para la Albirroja!

Hay días que el destino elige para hacer historia... y el 29 de junio es uno de ellos.En 2010, Paraguay hizo llorar de felicidad a todo un país al eliminar a Japón por penales y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial. Dieciséis años después, el corazón volvió a latir con la misma fuerza: otra definición desde los doce pasos, otra hazaña inolvidable y esta vez la víctima fue nada menos que Alemania.¡Qué locura! El 29 de junio ya tiene un lugar sagrado en la historia del fútbol paraguayo y en el corazón de millones de hinchas. ¿Casualidad o destino?