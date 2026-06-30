Andrés Cubas, esa “motosierra” que tiene el mediocampo para cortar todas las iniciativas del rival, he’i que el chute contra Alemania era uno de esos partidos que se deben jugar como se jugó, dejando “la vida en la cancha”.

“Hay que correr hasta el último minuto, con convicción, por esas ganas que tenemos de dar todo por este equipo, por este grupo. En estos partidos hay que dejar la vida en la cancha. Sacamos un partido dificilísimo”, apuntó.

Sobre la manera en la que se vivió la dramática definición he’i que la vivió “con nervios, con locura… la verdad que fue algo increíble. Sufrimos hasta el final pero pudimos festejar”.

A la gente le dijo que “disfruten de esto porque es histórico. Que disfrute la gente que estuvo acá, la que está en Paraguay, la que está en el mundo haciendo fuerza por nosotros y dándonos su apoyo. Esto es para ellos, por todo lo que hicieron y que sepan que tenemos con qué dar pelea”.

Venga lo que se venga, que sepan que “en la cancha somos 11 contra 11, somos 26 contra 26. Vamos a pelear como lo hace siempre este grupo. Lo demostramos y al que sea que venga en la próxima etapa que sepa lo que es Paraguay”.