Extrañó el tereré la madrina de Guaraní

“Es como verle a tu ex”, he’i Marisol Olmedo para describir su reencuentro con el tereré. Más de 15 días estuvo fuera de Paraguay y lo que más buscó fue el preparado refrescante que caracteriza a la tierra guaraní. En sus redes sociales lo hizo oficial, la maína de Guaraní llegó a Paraguay el fin de semana y reafirmó lo que ya dijo en algún momento, “extrañó Paraguay y sus costumbres”.

Marisol vivió todos los partidos de la fase de grupo en yanquilandia, acompañando a la selección desde cerquita. Opa el permiso de los gringos con la Visa y le tocó regresar. El encuentro ante los alemanes ya estuvo alentando desde Paraguay.