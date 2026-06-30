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[VIDEO] La odisea de los “Kchis” frente al Panteón

Chirola y Julio Troche se presentaron anoche en la terraza de Palma y Chile para festejar la victoria albirroja con la multitud.

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Kchiporros pasó una verdadera odisea para presentarse frente al Panteón.

En un reel publicado por la esposa del líder de los Kchiporros, Antonella Volpe Mena, en Instagram, se mostró la odisea de Chirola y Julio Troche para poder cantar con el público y celebrar la clasificación de Paraguay en el Mundial, dejando afuera a Alemania.

La presentación tuvo problemas debido a que el equipamiento para el sonido tuvo dificultades para llegar.

La razón era muy simple, la multitud de paraguayos festejando era tanta que el camión con los bafles tenía problemas para llegar hasta la esquina del Bar Nacional. Finalmente, Chirola tuvo que salir al balcón para pedir a la gente que abra el camino buscando que el vehículo pueda llegar hasta la esquina.

Luego de varios esfuerzos, finalmente Chiro y Troche salieron a cantar y al final de todo, los hinchas y demás presentes terminaron cantando Patria Querida y el Himno Nacional.

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